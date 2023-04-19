В Ярославле студента с синими волосами в форме полиции подозревают в мошенничестве

В Ярославле полиция задержала двух студентов, подозреваемых в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 159 УК РФ), один из них использовал полицейскую форму. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

О подозрительных действиях сообщили прохожие. «В Ярославле внимание двух прохожих привлек человек с ярко-синими волосами, но при этом в форме полиции. Он вместе с другим парнем о чем-то беседовал с мальчиком, который явно был расстроен»,— сообщили в УМВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили двух молодых людей в ОМВД по Фрунзенскому району. У них оказались предметы, похожие на нож и кастет. Мальчик рассказал полицейским, что у него вымогали деньги.

«Они разместили в сети Интернет объявление о продаже электронной сигареты, на которое откликнулся 12-летний подросток, и назначили ему встречу. Один злоумышленник играл роль продавца, второй — правоохранителя. Во время сделки лжеполицейский изъял товар и 150 рублей у покупателя, пояснив, что несовершеннолетним курение запрещено»,— сказали в УМВД.

Также сотрудники полиции выяснили, что один из молодых людей являлся администратором канала в мессенджере, где были размещены фотографии с изображением свастики. Второй был активным пользователем канала. За это студентов привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ст. 20.3 КоАП РФ). Суд назначил студентам штраф.

Антон Голицын