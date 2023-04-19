Удмуртия оказалась в числе лидеров по софинансированию проектов с Фондом развития промышленности

Удмуртия по итогу 2022 года оказалась в числе пяти регионов-лидеров России по числу проектов, профинансированных совместно с Фондом развития промышленности. Как рассказал в Telegram первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов, Удмуртский фонд развития предпринимательства выдал 10 займов на сумму более 650 млн руб.

Всего на начало 2023 года Удмуртский фонд развития предпринимательства профинансировал по своим и совместным программам 47 проектов промпредприятий. Общая сумма составила 1,6 млрд руб.