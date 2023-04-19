«Авито»: в Челябинской области продажи иномарок с пробегом увеличились на 11,2%

В январе-марте продажи подержанных иномарок на «Авито» в Челябинской области выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена таких машин за квартал увеличилась на 9,1% и достигла 600 тыс. руб. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто».

Доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в регионе составила 68%. Наиболее востребованной моделью стал Ford Focus с долей продаж в 2,3% в сегменте и средней ценой 427 тыс. руб. Следом идут Kia Rio (1,6%) и Daewoo Nexia (1,5%). Также в пятерку лидеров вошли Hyundai Solaris (1,4%) и Volkswagen Polo (1,1%).

В целом по России продажи иномарок с пробегом на «Авито» по сравнению с прошлым годом выросли на 25,5%. Средняя цена таких автомобилей по сравнению с октябрем-декабрем 2022-го увеличилась на 11,9%, до 750 тыс. руб.