В курортный сезон на Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра

На летний период на Крымском мосту планируют оборудовать не менее 40 дополнительных пунктов досмотра. Их установят на подъезде к мосту со стороны республики и Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Также для сотрудников будут проведены инструктажи и дополнительные тренировки по методам досмотра, регулированию движения, реагированию на вероятные ДТП и другие внештатные ситуации»,— отметил Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что правительство Крыма и федеральные органы разработали схему сокращения времени досмотра и проезда до одного часа. За счет установки дополнительных пунктов пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период — до 15–17 тыс.

Татьяна Ручкина

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