Премьер-министр поручил разработать программу по капремонту отделов ЗАГС в Башкирии

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил разработать пятилетнюю программу по капремонту зданий отделов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в республике. Предполагается, что программа начнет работать в 2024 году и завершится в 2029 году, сообщил Андрей Назаров в Telegram-канале.

По его словам, заключение браков и регистрация новорожденных должны проходить в «красивой и торжественной обстановке».

Количество отделов ЗАГС, которые планируется реконструировать, не уточняется. По данным госкомитета Башкирии по делам юстиции, всего в республике 73 отдела ЗАГС.

Из бюджета республики выделены 25,6 млн руб. на проведение капремонта отдела ЗАГС в Кумертау.

Влада Шипилова

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