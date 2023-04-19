Строительство новой платной трассы Москва-Казань завершат уже в этом году

Возведение новой платной трассы М12 из Москвы в Казань планируют завершить уже в 2023 году. Об этом на стратегической сессии в Москве по вопросам опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Отмечу, что уже в текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани»,— сказал премьер-министр.

Напомним, что строительство трассы М-12 началось в 2021 году. Ее тогда планировали возвести за три года.

"Ъ-Казань"