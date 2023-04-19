В Петербурге задержали специалиста Государственной технической инспекции по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержали ведущего специалиста Государственной технической инспекции. Его подозревают в получении взятки от коммерческой компании, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как утверждает следствие, сумма взятки составила 43,5 тыс. руб. За эту сумму подозреваемый вместе с сообщниками провел техосмотр 30 машин. Всего по делу проведено около 20 обысков. Правоохранители осмотрели квартиры подозреваемых. Устанавливаются другие возможные соучастники.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры в отношении задержанного и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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