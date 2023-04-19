Бывший главный судебный пристав края остался в СИЗО

Пермский районный суд продлил сроки содержания под стражей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Он останется под стражей до 15 июля 2023 года. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчиненной Александрой Мардановой главный пристав организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. В СУ СКР его считают также организатором мошенничества на 3 млн руб. и виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

15 ноября 2022 года Пермский районный суд изменил меру пресечения Игорю Кожевникову с запрета определенных действий на содержание под стражей. Это произошло в первый день процесса по его уголовному делу. Основанием для ареста послужили сводки прослушивания телефонных переговоров бывшего главного пристава. Из оперативных материалов можно было сделать вывод о желании господина Кожевникова уехать из России на Украину, нарушив тем самым избранную ему меру пресечения.

Суд над господином Кожевниковым переходит к стадии прений, они назначены на 10 мая. Сам бывший судебный пристав вины не признает.