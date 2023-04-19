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НИТИ «Прогресс» в Ижевске нарастил объем выручки в 2 раза по итогу 2022 года

В столице Удмуртии научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением корпорации «Ростех», по итогу 2022 года в два раза нарастил объем выручки. В частности, организация завершила отчетный период с чистой прибылью в 590 млн руб. и показателем EBITDA в 858 млн руб., сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что финансовая динамика связана с ростом спроса на продукцию предприятия из-за ухода с рынка иностранных производителей. Так, по итогу 2022 года предприятие увеличило долю на рынке электронно-лучевой сварки в вакууме до 25%, а также на 5% выросло присутствие НИТИ на рынке установок для аргонодуговой сварки.

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