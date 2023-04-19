Из Кемерова запустят два новых рейса в Москву

Авиакомпании «Сибирь» и «Победа» начнут выполнять рейсы из Международного аэропорта имени А. Леонова в Москву.

Самолеты Boeing 737 авиакомпании «Победа» будут выполнять рейсы с 3 июня четыре раза в неделю, сообщает правительство региона.

Авиакомпания «Сибирь» приступит к перевозкам в Москву с 22 апреля. Сейчас на московском направлении рейсы выполняют S7 и Аэрофлот. Ежедневно выполняется до трех рейсов.

Кроме того из аэропорта Кемерова прямые перелеты осуществляются в Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Омск. В Москву летают S7 и Аэрофлот.

Пассажиропоток аэропорта Кемерово по итогам 2022 года составил 499,9 тыс. человек, годом ранее – 571,6 тыс. человек. В 2021 году в аэропорту начал работу новый терминал, пропускная способность которого - 460 пассажиров в час против 200 ранее. Инвестиции в строительство составили 5 млрд руб.

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Лолита Белова