Продажи иномарок с пробегом в Удмуртии выросли на 12,9%

В Удмуртии за первый квартал 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 12,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито Авто. При этом доля иномарок составила 64,4%, а их средняя цена выросла до 650 тыс. руб. (8,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самым востребованным брендом в Удмуртии оказался Chevrolet, которому принадлежит доля в 6% в общих продажах на рынке. Средняя стоимость автомобиля составила 385 тыс. руб. На второй строчке оказался бренд Kia с долей в 5,7% и средней стоимостью 880 тыс. руб., на третьей — Hyundai (5,4% и 700 тыс. руб.). Завершают рейтинг бренды Volkswagen, который занял долю в 5%, и Renault — 4,8%. Их средняя стоимость составила 860 тыс. руб. и 499 тыс. руб.