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Коммерсантъ FM
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Инвестфонд Atrium European Real Estate закрыл сделку по продаже российских активов

Компания «Рамо-М» (входит в холдинг «Ромекс Group») закрыла сделку по покупке российских активов европейского инвестфонда Atrium European Real Estate (AERE), сообщил «Ведомостям» представитель «Ромекс Group». По его словам, было куплено семь торгово-развлекательных центров (ТРЦ) «Парк хаус» площадью 420 тыс. кв. м. ТРЦ находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко уточнил, что сделка является «бессрочной», и права собственности по ней переходят окончательно.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Рамо-М» владеет пятью торгцентрами «Красная площадь» общей площадью 405 тыс. кв. м в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Армавире и Туапсе. О том, что она выкупит российские активы AERE, «Ъ» сообщал в конце марта. AERE специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость в Восточной Европе, стоимость активов во всех странах присутствия на конец 2022 года оценивалась в €1,8 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Выход через "Красную площадь"».

Лаура Кеффер

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