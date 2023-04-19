Еще 1 млрд рублей потратят на реконструкцию биологических очистных сооружений в Казани

Еще 994 млн руб. выделят на ремонт биологических очистных сооружений канализации Казани. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком здесь выступает ГИСУ Татарстана. Деньги выделят из республиканского бюджета. Как указывается в документе, сумма рассчитана на три этапа строительства, оно продлится с мая этого года по ноябрь следующего.

Победитель тендера должен будет купить и смонтировать оборудование для песколовок, первичных и вторичных отстойников, а также насосную станцию. Также ему предстоит построить фундаменты, основания, крыши и провести фасадные и внутренние отделочные работы.

Напомним, реконструкция очистных сооружений в Казани стартовала летом 2021 года. До этого они ремонтировались в последний раз в 1974-м.

"Ъ-Казань"