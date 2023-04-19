На Кубани число заявок на изобретения выросло на четверть

В первом квартале 2023 года в Краснодарском крае количество заявок на изобретения увеличилось на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С начала года кубанские изобретатели в основном подают заявки в сферах пищевой промышленности, сельского хозяйства, медицины, ИТ-технологий и ветеринарного дела. Однако на 20,8% снизилось число заявок на промышленные образцы, самой популярной сферой в этой категории стал дизайн пищевой продукции.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,8% увеличилось количество заявок в сегменте полезных моделей. Их подавали в сферах воздухоплавания, авиации и космонавтики, обработки данных, а также обработки пластика и сельского хозяйства.

Татьяна Ручкина

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