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обновлено 09:28

Вагон с пассажирами отцепился от электрички в Новосибирской области

В Новосибирской области при движении пригородного электропоезда Новосибирск – Барабинск отцепился последний вагон. Инцидент произошел между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным «Ъ-Сибирь», в отцепившемся вагоне находилось около 30 пассажиров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В результате происшествия задержка в движении поездов составила более часа, других последствий это событие не повлекло. Транспортная прокуратура приступила к выяснению причин и обстоятельств произошедшего, начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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Оксана Павлова

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