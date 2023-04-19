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Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 0,6%

В январе-феврале оборот розничной торговли в Челябинской области составил 126,2 млрд руб. Это на 0,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Аудиторы отмечают, в большинстве субъектов Урала отмечается снижение оборота розничной торговли. Ощутимее всего показатель сократился в Свердловской области (6,6%) и Пермском крае (-3,5%).

Оборот торговли продуктами питания в Челябинской области по итогам двух месяцев вырос на 3%, непродовольственными — снизился на 1,3%. Объем оказанных платных услуг населению увеличился на 1,9%. На 5,3% вырос оборот общественного питания, что является лучшим показателем среди регионов Урала.

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