Донское Заксобрание предложит присвоить городу Шахты почетное звание

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратятся с ходатайством о присвоении почетного звания городу Шахты к президенту России Владимиру Путину. О таких плнах сообщил председатель донского парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале.

«Поддержали поступившее к нам обращение депутатов Шахтинской городской Думы. Будем содействовать присвоению городу Шахты почётного звания “Город трудовой доблести”»,— написал спикер Законодательного собрания региона.

Звание «Город трудовой доблести» получают города, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Анастасия Назарова