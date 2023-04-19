Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске пройдет первая репетиция парада Победы

Вечером 19 апреля на площади Революции состоится репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона в честь Дня Победы. В связи с этим будет ограничено передвижение пешеходов, сообщает мэрия.

Тренировка пройдет с 17 до 20 часом. На это время площадь Революции закроют для пешеходов. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не планируется.

В этом году празднование Дня Победы в Челябинске пройдет без шествия «Бессмертного полка». Мероприятие централизованного отменили по всей России.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...