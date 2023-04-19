В Челябинске пройдет первая репетиция парада Победы

Вечером 19 апреля на площади Революции состоится репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона в честь Дня Победы. В связи с этим будет ограничено передвижение пешеходов, сообщает мэрия.

Тренировка пройдет с 17 до 20 часом. На это время площадь Революции закроют для пешеходов. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не планируется.

В этом году празднование Дня Победы в Челябинске пройдет без шествия «Бессмертного полка». Мероприятие централизованного отменили по всей России.