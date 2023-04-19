Экс-начальник центра противодействия экстремизму может стать депутатом Пермской думы

Городские и краевые власти определись с кандидатом на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5. Как сообщает телеграм-канал «Лбов», участие в выборах при поддержке властей может принять представитель Уральского завода противогололедных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем начальнике центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антоне Мелюхине.

Ранее депутатом Пермской думы по округу №5 был Сергей Захаров. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года господин Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Документ будет рассмотрен думой на ближайшем пленарном заседании. После этого будут объявлены довыборы депутата гордумы по округу №5.