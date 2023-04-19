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На Кубани прогнозируют грозы и дожди

19 апреля в Краснодарском крае прогнозируются дожди и грозы. По данным центра погоды «Фобос», причиной ухудшения погоды в регионе станет влияние черноморского циклона, и связанный с ним атмосферный фронт.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Температура воздуха +20…+22°. Ветер восточный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы»,- отметили в «Фобос».

С 19 по 21 апреля в крае на реке Кубань ожидаются подъемы уровня воды. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Татьяна Ручкина

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