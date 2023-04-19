Временным управляющим Ижевского механического завода стал Валентин Каргин

Должность временного управляющего директора АО «Ижевский механический завод» в Удмуртии занял Валентин Каргин. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании «Концерн Калашников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Господин Каргин более 15 лет работает на руководящих постах на предприятиях отрасли машиностроения. В их числе «Барнаульский вагоноремонтный завод», «АлтайТрансСнаб», «Новотранс», «Виптранс» и ФГУП «Дирекция железных дорог МПС России».

Отметим, что предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Такие данные представлены в «СПАРК-Интерфакс». На сегодняшний день завод освоил более 100 базовых моделей охотничьих ружей, спортивных и пневматических винтовок и пистолетов. Новинки демонстрируются на международных ружейных выставках в разных странах мира, в том числе в США, Германии, Аргентине, ОАЭ и ЮАР.