Собственники «Горного хрусталя» решили сохранить актив за собой

Компания «БТ Групп» решила оставить торговый центр «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85 в своей собственности и использовать объект по текущему назначению. Об этом «Ъ-Прикамье» источник, близкий к владельцам «БТ Групп». По его словам, компания меняет бизнес-стратегию и теперь рассматривает Пермский край «как один из ключевых регионов для развития и инвестиций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание по ул. Уральской, 85 было построено в 1929-1932 годах. Является объектом культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня». Сейчас в «Горном хрустале» располагается 32 магазина и офиса различных компаний компании, якорными арендаторами являются «Перекресток» и DNS. Ранее здание принадлежало обанкротившейся сети магазинов «Виват». В конце 2021 года компания «СБК Трейд», основной кредитор «Вивата», продала его вместе с бывшим гипермаркетом на шоссе Космонавтов, 65 зарегистрированному ООО «БТ Групп», которое зарегистрировано в Мособласти, но принадлежит пермскому бизнесмену Максиму Блинову. В январе 2023 года «БТ Групп» выставила ТЦ «Горный хрусталь» на продажу за 528,4 млн руб., позже цена снизилась до 391,8 млн руб., а в апреле объект был снят с продажи.

Как сообщал «Ъ-Прикамье» в связи с обновлением бизнес-стратегии «БТ-Групп» Максим Блинов и его брат Артем Блинов решили приобрести в Перми еще один актив — стадион «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе. Этот объект они планируют реконструировать, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению.