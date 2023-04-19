Росавиация выдала допуск на полеты из Челябинска в Улан-Батор

Авиакомпания Red Wings получила допуск на выполнение полетов по маршруту Челябинск – Улан-Батор. Соответствующий приказ Федерального агентства воздушного транспорта опубликован на сайте ведомства.

Авиаперевозчику разрешено выполнять рейс из Челябинска в Монголию семь раз в неделю. Также Red Wings получил допуск на полеты в Улан-Батор из других городов России – Барнаула, Улан-Удэ и Томска.

Тем же приказом Росавиация аннулирует временный допуск Azur Air на рейс Челябинск – Анталья, а Red Wings сохраняет право на полеты по тому же маршруту два раза в неделю. Кроме того, этому авиаперевозчику на три месяца продлили срок временного допуска на выполнение полетов из Челябинска в Стамбул.