В Омске приняты правила обустройства платных парковок

Власти Омской области установили порядок создания платных парковок в регионе. Приказ 18 апреля подписал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков. Документ определяет место расположения платной парковки, правила обустройства, систему оплаты, право на льготы, а также устанавливает – кто именно должен контролировать правила пользования.

К примеру, постановление предписывает установку в платной зоне специальных дорожных знаков, автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме. На каждой парковке должно быть не менее 10% мест для инвалидов.

Стоимость стоянки на платных парковках будет определять ее владелец, однако размер платы не должен превышать определяемый в соответствии с постановлением правительства Омской области методики расчета.

Постановление определяет правила обустройства и для других видов парковок.

В правительстве Омской области «Ъ-Сибирь» сообщили, что пока заявок на обустройство платных парковочных зон не поступало. На сегодняшний день в Омске таких площадок две – около аэропорта и новой ледовой арены G-Drive.

В Новосибирске сеть платных парковок создана в 2020 году, она насчитывает более 500 мест. В 2021 году аудиторы контрольно-счетной палаты города говорили, что около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются.

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Лолита Белова