Челябинская полиция разыскивает похитителей более 30 чугунных урн

В центре Челябинска неизвестные похитили более 30 урн из чугуна. Администрация Калининского района направила заявление в полицию, начат розыск преступников, сообщил глава района Владимир Шамне в своем telegram-канале.

По его словам, урны украли из двух скверов на улице Кирова – рядом с органным залом «Родина» и между гимназией №23 и храмом Святой Троицы. Владимир Шамне попросил горожан, которые увидят похищенное имущество вне общественных пространств, сообщать в администрацию района или полицию. «Призываю вас проявлять гражданскую ответственность и при обнаружении фактов вандализма незамедлительно сообщать о них. Давайте беречь наше общее имущество, ведь оно призвано сделать наш район красивее и комфортнее для проживания»,– написал глава.