«На Кубани из-за дорогих авиабилетов возрастет число автотуристов»

Минтранс прогнозирует рост стоимости авиабилетов в России на 15-30% из-за сокращения субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года. Соответственно, будет уменьшено количество рейсов. Выделение субсидий по аналогии с 2022 годом пока не одобрено властями, отметил замминистра Игорь Чалик во время совещания по подготовке к турсезону. Повлияет ли возможное удорожание авиаперелетов на количество туристов в Краснодарском крае — «Ъ-Кубань» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.



Дмитрий Горин

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«Я соглашусь с прогнозами Минтранса о том, что цены на авиаперелеты могут быть повышены на 15-30%. В прошлом году были приняты беспрецедентные меры поддержки субсидирования — авиация получила 172 млрд руб., из них 100 млрд руб. — на поддержку внутренних рейсов. В текущем году суммарный объем субсидий составляет 50 млрд руб.

По информации Росстата, к марту 2022 года средние цены на авиабилеты в эконом-классе повысились на 16%. В сравнении с 2019 годом, в последние годы стоимость билетов снижалась, так как действовали в большом объеме программы субсидирования и авиакомпании существенно не меняли цены. К изменению стоимости приводят: подорожание авиационного топлива (на 45%), инфляция, рост затрат авиакомпаний на техническое обслуживание, связанное с запчастями, а также изменение курса валют. Учитывая рост затрат перевозчиков, будет сложно сдержать уровень цен. В этой ситуации мы выступаем за рассмотрение мер поддержки определенных направлений помимо тех субсидий, социальных и межрегиональных, которые действуют.

С точки зрения туристической отрасли, стоимость (доля) авиабилета составляет в турпакете от 40 до 70%. Если цены вырастут, может возникнуть ситуация, когда часть туристов будет планировать отдых в своем регионе.

По результатам социальных опросов, мы видим, что большое количество граждан предпочитает отдых в своем регионе. Зачастую, это не туристические поездки, а отдых на даче.

В Краснодарском крае мы фиксируем рост автомобильного туризма. В некоторых регионах туристы, которые направляются на отдых на Кубань автомобильным транспортом, составляют не менее 60%. Не исключено, что при существенном повышении цен на авиаперелеты, может вырасти доля туристов, которые путешествуют на своем авто. Перераспределение этой доли в пользу личного автотранспорта может возрасти на 5-7%.

Из-за инфляции, роста затрат на энергоресурсы, подорожания продуктов питания гостиницы в бюджетном сегменте в этом году уже повысили цены на 9%, в категории пять звезд — на 20%.

В этом году в Краснодарском крае цены на летний сезон уже выше, чем годом ранее. Стабильными были цены в 2020–2022 годах, даже на 6% ниже, чем в 2019 году. Сейчас среднестатистический авиабилет из Москвы в Сочи стоит 11-12 тыс. руб., летом этот же билет стоит 18-25 тыс. руб.

Однако статистика говорит о том, что на курортах Краснодарского края не ожидается снижения турпотока. В 2021 году аэропорт Сочи принял 11 млн пассажиров, в 2022 году — 13 млн пассажиров. И в этом году в условиях закрытых аэропортов в регионе рост числа туристов продолжится».

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