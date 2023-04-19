Байден отчитался о годовом семейном доходе в $579,5 тыс.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали налоговую декларацию за 2022 год. Согласно документам, годовой доход семьи составил $579,5 тыс., из них в качестве федеральных налогов было уплачено $169,8 тыс. Ранее господин Байден сообщал, что в 2021 году его семейный доход составил $610 тыс.

Как следует из декларации, ставка подоходного налога для семьи господина Байдена составила 23,8%. Также президентская чета уплатила налог за дом в штате Делавэр в размере более $29 тыс. Еще около $20,2 тыс. было передано в 20 благотворительных организаций в качестве пожертвований. Кроме этого, Джилл Байден внесла $3,1 тыс. в качестве налогов в штате Вирджиния.

Налоговую декларацию также обнародовала семья вице-президента США Камалы Харрис. Согласно документу, годовой доход госпожи Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа составил около $457 тыс. Из них в качестве подоходного налога было уплачено более $93,5 тыс. по ставке 20,5%. Еще $17,6 тыс. было уплачено в Калифорнии. Дуглас Эмхофф также выплатил около $9,6 тыс. в округе Колумбия. Пара пожертвовала на благотворительность $23 тыс.

Олеся Павленко