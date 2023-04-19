Кассация поверила преданиям

Вчера кассационный суд в Самаре отменил решение о запрете в России перевода хадисов «Сахих аль-Бухари» — одного из ключевых сборников преданий о жизни пророка Мухаммеда. Ранее суды Татарстана признали его экстремистским, обнаружив признаки возбуждения вражды к «немусульманам». Против запрета «второй по значимости после Корана» книги в исламе выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и Духовное управление мусульман Татарстана. В результате кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в Лаишевский райсуд. В Национальной ассоциации юристов, которая инициировала пересмотр запрета, настаивают, что «книга не побуждает к враждебным действиям, а значит, она не подпадает под закон об экстремизме». Адвокаты рассчитывают, что сборник хадисов исключат из списка экстремистских материалов Минюста РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд РФ общей юрисдикции, который располагается в Самаре, отменил решение о признании экстремистским перевода хадисов «Сахих аль-Бухари» (предания из жизни пророка Мухаммеда). Об этом „Ъ“ сообщил адвокат Руслан Нагиев, член Национальной ассоциации юристов, которая инициировала пересмотр этого дела. «Дело направлено на новое рассмотрение в Лаишевский райсуд Татарстана»,— утончил „Ъ“ господин Нагиев.

Аналогичное решение было принято еще по двум ранее запрещенным исламским книгам — это переведенные на русский язык «Булюг аль-Марам» и первый том «Толкования священного Корана». Все три издания подлежат исключению из списка экстремистских материалов Минюста РФ, заявил „Ъ“ Руслан Нагиев.

960-страничную книгу «Сахих аль-Бухари», изданную в 2007 году, Лаишевский райсуд Татарстана признал экстремистской в декабре 2021 года. Дело инициировала Приволжская транспортная прокуратура после изъятия в 2017 году этого сборника и еще пяти книг на таможне в аэропорту Казани. По данным информационно-аналитического центра «Сова» (признан иностранным агентом), заключение по книге делал Казанский межрегиональный центр экспертиз. Там пришли к выводу, что изъятая литература включают в себя «отдельные тезисы, связанные с непризнанием светской системы современного государства», признаки возбуждения вражды к «немусульманам, иудеям и христианам», пропагандирует превосходство ислама и направлена на «побуждение мусульман к совершению насильственных действий».

В июле 2022 года решение райсуда утвердил Верховный суд Татарстана. А 30 августа перевод хадисов и еще несколько книг были включены Минюстом РФ в список экстремистских материалов с оговоркой «за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана».

Против запрета книги выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома,— говорил политик, отмечая, что тенденция на запрет религиозных текстов в России ведет к «деградации общества». Он назвал «Сахих аль-Бухари» «достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада» и второй по значимости религиозной книгой после Корана, а суды Татарстана обвинил в «некомпетентной экспертизе». «Теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические издания?» — задавался вопросам глава республики.

На фоне запрета книги муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предлагал создать «общероссийский богословский орган по предпечатной экспертизе религиозной литературы». Он отмечал, что под запрет попал «не оригинальный текст „Сахих аль-Бухари“, а одна конкретная книга на русском языке». Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана ранее выступало против запрета этого перевода, считая, что судебный иск — «это техническая ошибка, недоразумение, непрофессионализм отдельных исполнителей». В центре «Сова» также отмечали, что «попытки запрещать сборники хадисов, в том числе самый авторитетный сборник „Сахих аль-Бухари“, являются очевидным заблуждением властей, дискредитирующим их в глазах мусульман».

Позднее Камиль Самигуллин и Рамзан Кадыров заявляли, что смогли убедить администрацию президента России в неправильности запрета. По словам Камиля Самигуллина, в Кремле дали «поручения ответственным лицам проработать вопрос о том, чтобы оградить тексты и переводы с достоверными хадисами от признания их экстремистскими наряду с другими священными писаниями». А в начале 2023 года чеченские парламентарии внесли в Госдуму поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», прямо запрещающие признавать ряд мусульманских религиозных текстов экстремистскими материалами. Этот законопроект Госдума пока не рассматривала.

Руслан Нагиев вчера сообщил „Ъ“, что жалобу в кассационный суд подал член президиума Национальной ассоциации юристов Саид-Магомед Чапанов, который является представителем Рамзана Кадырова. Также в деле в качестве заинтересованных лиц участвовали ДУМ Татарстана и Совет муфтиев России, который возглавляет Равиль Гайнутдин. Сам господин Нагиев был представителем ответчика ООО «Издатель Эжаев А.К.», которое издавало исламские книги.

По словам господина Нагиева, защита настаивала, что попавшие под запрет книги не побуждают читателя к каким-либо враждебным действиям и не заявляют о превосходстве мусульман над другими людьми. Он напомнил, что к таким выводам пришла экспертиза, которая проводилась Лаишевским судом. «Раз психолог-эксперт говорит, что книга не побуждает к враждебным действиям, значит, она не подпадает под закон об экстремизме»,— подчеркнул адвокат. По его словам, новую экспертизу кассационный суд не проводил.

Руслан Нагиев также добавил, что еще в первой инстанции ДУМ Татарстана настаивало, что такие книги, как «Сахих аль-Бухари» не могут быть признаны экстремистскими. «Это вторая книга по значимости для мусульман, и, в каком бы переводе она ни была, она не может быть запрещена»,— подчеркнул адвокат.

Напомним, в 2015 году признание городским судом Южно-Сахалинска книги «Мольба к Богу: ее назначение и место в Исламе» экстремистской было отменено также после протеста Рамзана Кадырова. Тогда эта ситуация привела к принятию законодательных поправок, запрещающих признавать экстремистскими священные тексты мировых религий.

Кирилл Антонов