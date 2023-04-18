«Какао от коровы»

Правительство Ульяновской области намерено использовать административный ресурс для повышения активности муниципальных учреждений в подготовке заявок на президентские гранты от Президентского фонда культурных инициатив. В региональном Фонде креативных индустрий отмечают, что конкурс на президентские гранты в сфере культурных инициатив — единственный, где наряду с НКО могут участвовать и муниципальные учреждения, и предприниматели, и этим необходимо воспользоваться. Однако, в сравнении с соседними регионами, в Ульяновской области очень мало подается заявок на эти гранты от муниципальных учреждений, и необходимо применить административный ресурс, чтобы подтолкнуть муниципальные образования к развитию этого направления. Политологи считают, что регион «имеет то, что есть», и прежде чем получать гранты высшего уровня, надо было сформировать аналогичную грантовую среду у себя в регионе.

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Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратном совещании) губернатор региона Алексей Русских обратил внимание на необходимость увеличить количество и качество заявок на получение президентских грантов в сфере культурных инициатив, «чтобы привлечь большое финансирование на реализацию в регионе культурных проектов». Накануне регион посетил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, который обсудил с Алексеем Русских вопросы развития этого направления.

Президентский фонд культурных инициатив создан в июне 2021 года. Учредитель — Фонд президентских грантов. Фонд как минимум два раза в год объявляет конкурсы проектов культурных инициатив, в которых наряду с НКО могут участвовать коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия. Всего на период с 2021 года по 2024 год по президентским грантам на поддержку культурных инициатив выделяется 32,5 млрд руб. За прошедший период получателями президентских грантов стали 4945 организаций и предпринимателей с общей суммой грантов 15,5 млрд руб.

Как отметила на совещании исполнительный директор регионального Фонда креативных индустрий (в прошлом — фонда «Ульяновск — Культурная столица») Татьяна Ившина, такой конкурс — единственный, где помимо НКО могут также участвовать предприниматели и муниципальные ­учреждения.

Однако, по словам госпожи Ившиной, среди регионов России Ульяновская область по грантовой активности находится на 30м месте. В лидерах — Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте — Удмуртия, где за два прошедших года 965 заявок на конкурс, из которых победителями признаны 204. На четвертом месте — Белгородская область (2079 заявок, 183 победителя), на пятой позиции — Татарстан (2450/177), на девятом месте — Самарская область (855/104). У Ульяновской области было за весь период 449 заявок, победителями стали 66 организаций, общая сумма грантов — 73,9 млн руб. Наибольшую активность в 2023 году проявили НКО (68%), бизнес представил 19% заявок, и «недопустимо низкая цифра от муниципальных учреждений — из 117 заявок только девять подано от них». Татьяна Ившина заметила, что «свою роль играет отсутствие заинтересованности со стороны муниципалитетов», и подчеркнула: «Но административный ресурс еще никто не отменял!» Госпожа Ившина отметила, что для расширения количества заявок создается сеть специальных обучающих центров по социокультурному про­ектированию.

Алексей Русских отметил, что из беседы с гендиректором фонда он «для себя уяснил», что Ульяновская область «вполне может привлечь по году 250–300 млн руб.», «и за два года привлекать 500–600 млн руб., а не 74 млн руб.» и поставил задачу развивать это ­направление.

Глава региональной Счетной палаты Игорь Егоров заметил, что лучше всего создать только два-три центра с очень грамотными и опытными специалистами в этой сфере, поскольку «чтобы стать орлом, надо и летать с орлами», и добавил, что грамотные специалисты — самое главное, потому что «как корову ни корми шоколадом, она не будет давать какао».

В беседе с «Ъ» Татьяна Ившина заметила, что безынициативность муниципальных учреждений в подготовке проектов связана во многом с тем, что многие муниципальные главы даже не вникали в суть широких возможностей, даваемых положением о конкурсе, и административный ресурс надо применять, чтобы дать им толчок к действию, «а дальше они уже сами начнут действовать и войдут во вкус». Она считает, что без этого не обошлось в соседних регионах, и она надеется, что «первый заместитель председателя правительства Марина Алексеева (она курирует деятельность Фонда креативных индустрий. — «Ъ») найдет слова которые на этот раз услышат главы районов».

Марина Алексеева в беседе с «Ъ» заметила, что планирует «точечно работать с каждым поселением региона». «Думаем над тем, чтобы „зашить“ в KPI муниципалитетов участие учреждений культуры и образования — в работе каждого из них есть яркие проекты, но крайне мало инициативы и опыта»,— пояснила она, отметив, что для региона такие гранты — важное подспорье. По ее словам, «это возможность реализовать на своей территории большое число социокультурных и креативных инициатив и привлечь дополнительные финансовые ресурсы». «Сейчас средний чек проекта-победителя свыше 1 млн руб., хотя у соседей я вижу выигрышные заявки и на сумму 20–30 млн руб. Вот наша цель. И мы ставим задачу в 2–2,5 раза увеличить количество заявок от муниципальных образований, будем учить на успешных практиках, в том числе и вовлекая победителей в тиражирование опыта»,— добавила вице-премьер. Она также отметила, что привлечение федеральных средств по грантам позволит решить многие социо­культурные вопросы без дополнительных бюджетных затрат, в чем тоже заинтересован регион, имея тем самым возможность направить бюджетные средства на более важные направления, а участие в проектах бизнеса может дать ему толчок для нового развития.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что безынициативность и инертность муниципальных учреждений в подготовке проектов связана с тем, что и раньше «в регионе инициатива снизу приглушалась или перехватывалась и искажалась», «как правило, инициативы спускались сверху, поэтому и сейчас в муниципальных учреждениях ждут команды по вертикали, после чего все активно приступят к работе».

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что «выигрывают на таких конкурсах те, кто постоянно этим занимается, но для этого должны проводиться постоянные областные и муниципальные конкурсы грантов». «Пусть сначала маленькие гранты, но они формируют среду. Невозможно приказать сверху „выигрывайте“. У нас нет почвы — взращенной, окультуренной, которая работала бы в этом направлении десятки лет. Сначала надо у себя развить, а потом уже появятся те, кто будет выигрывать и президентские гранты»,— сказала политолог.

Сергей Титов, Ульяновск