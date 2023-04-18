А снос и ныне там

В Саратовской области вынесли приговор бывшему главе Федоровского района Алексею Наумову. Суд первой инстанции признал его винов­ным в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2021 году чиновник договорился о сносе двух многоквартирных домов без признания их аварийными. В результате действий подсудимого районный бюджет потерял более семи миллионов рублей, а права граждан, имеющих право на проживание в квартирах, были нарушены. Экс-глава районной администрации настаивает на своей невиновности.

Судья Советского районного суда Саратовской области Анастасия Краснова вынесла приговор бывшему главе Федоровского района Алексею Наумову. Дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) вели следователи Ершовского межрайонного следственного отдела, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.Подсудимому дали три с половиной года колонии общего режима и на два года лишили права занимать определенные должности.

Суд установил, что до 24 сентября 2021 года Алексей Наумов предложил индивидуальным предпринимателям снести два многоквартирных дома в селе Мунино Федоровского района, которые не были признаны аварийными. При этом принятие подобных решений не входило в его полномочия. Правонарушение выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Саратовской области. Все время предварительного расследования бывший госслужащий находился под стражей.

Дома снесли в период с 1 октября по 30 ноября 2021 года. Осуществившие демонтаж предприниматели о преступных намерениях чиновника ничего не знали. «Результатом [противоправных действий. — «Ъ»] стали причиненный муниципальному образованию значительный материальный ущерб в размере более семи миллионов рублей, а также нарушение прав и законных интересов граждан, имеющих право на проживание в квартирах в связи с заключенными договорами»,— говорится в релизе СУ СКР по Саратовской ­области.

О возбуждении уголовного дела по факту сноса домов в Мунино стало известно в мае прошлого года. Алексей Наумов стал фигурантом только в сентябре, до этого подозреваемых не было.

Заявителем по делу выступил глава администрации Мунинского муниципального образования Борис Гасейнов. Он рассказал правоохранителям о том, что в снесенных домах были зарегистрированы граждане, а некоторые квартиры находились в частной собственности. В июне прошлого года господин Гасейнов написал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором сообщил о сносе домов и попросил взять под личный контроль расследование уголовного дела о превышении полномочий.

Чиновник рассказал, что сначала написал заявление в полицию, но «проверка по нему велась вызывающе долго» и «полицейские всем видом давали понять, что не заинтересованы в ее проведении».

«Все обстоятельства произошедшего и показания многочисленных свидетелей прямо указывают на то, что преступление было совершено по прямому указанию главы Федоровского района Алексея Наумова, но органы следствия упорно не хотят это замечать. Логично, что данный факт вызывает у жителей района не только огромное удивление, непонимание, но и возмущение»,— писал главе СКР Борис Гасейнов.

Чиновник также уточнял, что подсудимый Наумов, пользуясь положением, пытался влиять на ход следствия и оказывать давление на свидетелей. Так, после возбуждения уголовного дела глава района, со слов господина Гасейнова, лишил его доплат к заработной плате.

Когда Алексею Наумову предъявили обвинение, на посту главы Федоровского района его сменил Алексей Стрельников. До этого он являлся главой администрации Энгельсского района.

Ранее защитник подсудимого Наумова Дмитрий Тахиров рассказывал: его доверитель настаивает, что не давал указаний сносить дома. Кроме того, адвокат отмечал, что никакого вреда демонтаж строений не нанес.

«На момент демонтажа зданий существовало заключение профильной комиссии Мунинского муниципального образования, согласно которому, дома были признаны аварийными, их реконструкция нецелесообразна и рекомендуется их снос. Однако позже появилось решение суда, который признал, что заключение комиссии принято с процессуальными нарушениями. Но на момент сноса никто не мог знать, что такое решение появится»,— объяснял господин Тахиров.

Ознакомленный с нынешней ситуацией Алексея Наумова адвокат Дмитрий Ивлиев не смог прокомментировать «Ъ» ситуацию и порекомендовал обратиться к Дмитрию Тахирову. Тот уточнил, что на заседании не присутствовал, но знает, что Алексей Наумов продолжает отрицать вину. Третий адвокат бывшего главы Федоровского района Роман Миронов на звонок не ответил.

Дарья Васенина