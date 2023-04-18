Власти Чувашии будут дарить новорожденным обереги

В Чувашии с 1 июня матерям с младенцами при выписке из роддома будут вручать «Подарок новорожденному» — комплект детского постельного белья с чувашской вышивкой, которая представляет собой оберег. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Эти подарки с национальной символикой не только помогут семьям, но и могут выступить в качестве оберега»,— сказал он, отметив, что «чувашская вышивка несет духовный смысл, связанный с верой и религией».

Также в подарок вложат книгу «Сказки народов Чувашии» и поздравительную открытку.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"