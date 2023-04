Уколоться и забыться

Взлетевшая популярность препарата «Оземпик» как одного из самых мощных средств от лишнего веса сделала его именем нарицательным и вызвало массу споров в профессиональной среде, насколько такие способы похудения вообще корректны. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

История с новым лекарством для похудения возникла неожиданно и развивалась по нарастающей, примерно как с тайскими таблетками (если кто помнит такой феномен конца 1990-х). Примерно с ноября прошлого года стали появляться сообщения о чудодейственном лекарстве, которое как по мановению волшебной палочки избавляет от лишних килограммов. Называлось это средство «Оземпик» (Ozempic) и изначально предназначалось для лечения диабета второго типа, как содержащее семаглутид в качестве активного вещества. Мощным бустером в развитии этой ситуации стали новости о знаменитостях, которые открыто заявили о том, что прибегли к помощи «Оземпика», чтобы похудеть — Илон Маск и Ким Кардашьян были в их числе. Стоит отметить, что препарат недешевый и рецептурный, стоимость одного шприца (а это и есть одна доза для подкожного введения) составляла примерно $1 тыс., однако это никого не останавливало: согласно Google Trends, количество поисковых запросов семаглутида в интернете резко возросло.

Принцип действия «Оземпика» таков: он имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы.

Это замедляет перистальтику кишечника, мы дольше чувствуем сытость, и нет желания что-то перекусить (а это обычно один из важных моментов в наборе веса — бесконечные высококалорийные перекусы). Также препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе, и вы легко пропускаете приемы пищи, если вообще помните о том, что пора поесть. Именно поэтому препараты с содержанием семаглутида (это далеко не только пресловутый Ozempic, но и Mounjaro, и Wegovy) приводят к быстрому снижению массы тела — до 15–20%. Эти исследования были опубликованы еще в 2021 году в The New England Journal of Medicine и до поры до времени были известны только узкому кругу специалистов.

Каждое лекарство имеет побочные эффекты, а случае с блокаторами аппетита — и подавно. Наиболее распространенными побочными эффектами приема семаглутида являются тошнота, диарея, запор и расстройство желудка. Некоторые люди могут испытывать рвоту, отрыжку или газообразование, то есть описано много побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Однако у кого-то может быть один или два таких проявления, а у кого-то их может вообще не быть. Поэтому на данный момент вопрос ставится так: чем мы платим за такой яркий эффект похудения помимо денег и как долго продержится плато заветных цифр веса?

Андрей Жуков



Андрей Жуков, основатель студий Pro Trener, в целом скептически относится к таким способам снижения массы тела. «Я знаю про этот препарат и знаю, что его выписывают при ожирении, но считаю, что при правильных тренировках и питании возможно похудеть без препаратов. Иначе человек не научится и вернется к своим привычкам — никакие таблетки не сделают вас выносливее, не накачают ваши мышцы. Любые препараты — это снятие с себя ответственности, а это никогда не будет долговечно»,— говорит он.

Его слова подтверждают научные исследования: как только люди перестают принимать препараты семаглутида, происходит резкое увеличение веса, которое трудно контролировать. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, сообщает о явной закономерности: большинство людей снова набирают вес в течение года после прекращения приема лекарства.

Скачки веса приводят к изменению не только тела, но и лица. Появился термин «ozempic-face», то есть лицо человека, который и заметно похудел, и в то же время как будто резко постарел.

Андрей Искорнев



Андрей Искорнев, пластический хирург, руководитель клиники Platinental, рассказывает: «Оземпик» действительно совершил революцию на фарм-рынке. В Америке сегодня каждый второй пациент умоляет своего врача выписать этот дорогостоящий препарат. На самом деле, кроме лишнего веса у него есть строгие критерии назначения — это либо сахарный диабет, либо зашкаливающий холестерин. Оzempic-face возникает, когда на фоне резкого снижения веса вы теряете ценнейший жир на лице, потому что на «Оземпике» весь жир из организма уходит равномерно, и если вовремя не остановиться, то остаются торчащие скуловые кости и мешки под глазами, так как жировые пакеты под глазами как раз практически не «худеют».

Получается, что перед поиском и началом применения любого волшебного средства нужно подумать, не сколько килограммов хочется сбросить, а почему вообще эти килограммы накапливаются. Считается, что у людей с ожирением катализатором физиологического ощущения голода является прежде всего эмоциональная составляющая.

Анастасия Бородкина



Клинический психолог Анастасия Бородкина подчеркивает, что работа с ожирением должна быть командной. «Эффект достигается совместно с эндокринологом, психиатром и психологом, работающим в разговорной психотерапии. Важно понимать, что лишний вес не возникает сам по себе,— считает она.— Переедание — сигнал организма о том, что что-то не так. Это может быть как переутомление, так и РПП (расстройство пищевого поведения.— ''Стиль''). Если человек набрал вес и решил похудеть с помощью препарата, ему важно понимать, что, не излечив причину набора, все повторится вновь».

Пока производитель «Оземпика» датская фармацевтическая компания Novo Nordisk старается поддерживать стабильные поставки препарата — «Оземпик» уже стал во многих странах дефицитным товаром, в России ситуация иная. Месяц назад компания объявила о сокращении своего присутствия на нашем рынке до конца года. Придется и правда заниматься комплексным подходом, посещать фитнес-залы и работать с психологом и не рисковать своим здоровьем, пусть даже и для манящей для многих цели — идеальной, стройной фигуры.

Ирина Кириенко