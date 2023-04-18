Вениамин Кондратьев обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи обсуждался вопрос реализации нацпроектов в регионах, а также сотрудничество в сфере образования и культуры, сообщил глава Кубани в своем Telegram-канале.
Фото: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«В Чечне, как сегодня и у нас в Краснодарском крае, активно строят школы и другие социальные объекты, обменялись мнениями в этом вопросе»,— написал глава Кубани.
Также Вениамин Кондратьев поблагодарил главу Чечни за приглашение посетить республику.
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