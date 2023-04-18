Далеко ушедшие проекторы

Бывшему предпринимателю, учредителю ООО «Студия Аманат» (исключено из ЕГРЮЛ в декабре 2020 года) Ильдару Гафарову не удалось вернуть видеопроекторы, закупленные в 2013 году на средства республиканского гранта для шоу-проекта по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Оборудование стоимостью более 13 млн руб. было безвозмездно передано компанией в бессрочное пользование государственному концертному залу «Башкортостан». Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска из-за того, что истец выбрал неверный способ защиты права. В ГКЗ «Башкортостан» сообщили, что оборудование играет важную роль в работе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии не удовлетворил иск предпринимателя Ильдара Гафарова, который просил обязать ГКЗ «Башкортостан» вернуть ему оборудование стоимостью более 13 млн руб. В августе 2013 года компания господина Гафарова ООО «Студия Аманат» получила республиканский грант на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии Башкирии в размере 15 млн руб. На эти средства «Аманат» приобрел пять видеопроекторов Panasonic для создания «шоу-проекта с использованием новейших видеотехнологий с анимационной постановкой по мотивам эпоса “Урал-батыр”».

В январе 2014 года «Башинформ» сообщал, что на сумму гранта «Аманат» изготовил анимационный фильм «Урал-батыр», который в октябре 2013 года был представлен на научной конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках презентации Башкирии. В том же месяце его демонстрировали уфимцам в День республики и в ноябре в рамках «Ночи искусств». «Для постановки шоу-анимации студия «Аманат» использовала новейшие видеотехнологии. Большая часть средств была потрачена именно на покупку специального оборудования»,— отмечал «Башинформ».

Исполняя условия договора об использовании гранта, заключенного с министерством культуры Башкирии, «Аманат» после реализации своего проекта, в ноябре 2013 года, передал видеопроекторы в безвозмездное пользование дворцу культуры «Нефтяник» (с июля 2014 года ГКЗ «Башкортостан»). По условиям договора, он мог быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, но не ранее 15 лет с момента передачи имущества, говорится в решении суда. В январе 2020 года стороны заключили допсоглашение, согласно которому студия может требовать досрочного расторжения договора или отказаться от исполнения, если культурное учреждение нарушит условия договора.

В марте 2020 года студия уведомила «Башкортостан» об отказе от договора и просила в течение месяца вернуть имущество. В ответ представители ГКЗ сообщили, что своих обязательств по договору они не нарушали.

В декабре 2020 года «Студия Аманат» была исключена из ЕГРЮЛ. Согласно материалам дела, Ильдар Гафаров обратился в суд, поскольку был учредителем компании и полагал, что владельцем проекторов является именно он.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что истец выбрал неверный способ защиты, а вопрос о распределении имущества должны были решить до ликвидации общества, поскольку после этого «правовая возможность принятия решений о распределении оставшегося имущества общества утрачивается», а факт исключения компании из ЕГРЮЛ не является основанием возникновения у учредителя «права собственности на принадлежавшее исключенному юридическому лицу имущество, в данном случае права собственности на проекторы».

Представитель Ильдара Гафарова Марат Салимов от комментариев отказался.

Сотрудник юридического отдела ГКЗ «Башкортостан» Руслан Зарипов рассказал «Ъ-Уфа», что спорное оборудование используется во время выступлений артистов и без него «сцены будут пустые». «Представитель Ильдара Гафарова до подачи иска предлагал оставить оборудование в ГКЗ «Башкортостан» за денежную плату. Но суть в том, что договор заключала студия «Аманат», а иск подает физлицо. У него оснований на подачу иска нет»,— отметил господин Зарипов.

По мнению партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, суд апелляционной инстанции оставит решение суда первой инстанции без изменения. «В подобного рода случаях учредителям ликвидированного общества и иным заинтересованным лицам следует обращаться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного общества, а не с самостоятельным требованием к пользователю о возврате имущества или оплаты его стоимости»,— отметил он.

С ним согласен адвокат, руководитель практики споров с государственными органами АК «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова: «Законодательством предусмотрена процедура распределения имущества ликвидированного лица, в рамках которой и должен быть определен собственник спорного имущества. И только после того, как истец получит статус собственника, он уже сможет требовать его передачи».

Карина Мамаева