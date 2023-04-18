Сплошной возврат

По решению арбитражного суда Москвы министерство экономического развития Башкирии должно выплатить госкорпорации «Вэб.рф» 53,6 млн руб., выделенных в 2016 году на строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный. Впоследствии выяснилось, что объекты построены с нарушениями и не работают, это стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, которые подписали акты приемки и ввели нефункционирующие сооружения в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение арбитражного суда Москвы, по мнению экспертов, может отразиться на судебном процессе по делу Бориса Беляева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Решение арбитражного суда Москвы, по мнению экспертов, может отразиться на судебном процессе по делу Бориса Беляева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы обязал министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии вернуть 53,6 млн руб. госкорпорации «Вэб.рф». Эти средства в 2016 году выделялись Фондом развития моногородов в рамках соглашения о софинансировании строительства очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный в Кумертау. Общая сумма расходов на этот объект с учетом средств республиканского бюджета составила 95 млн руб.

В 2017 году администрация Кумертау, которой в то время руководил вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев, выдала разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Акт приема-передачи ГУП «Межрайкоммунводоканал» подписал бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС, выступало в качестве госзаказчика), министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. В настоящее время они проходят подсудимыми по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как ранее сообщала прокуратура Башкирии, чиновники не должны были подписывать документы, так как знали, что объекты фактически не работают. Статус потерпевших в деле имеют администрация Кумертау и правительство Башкирии, однако они себя таковыми не признают. Их представители заявляли в суде, что имущественный и репутационный вред не причинен, а нецелевого использования бюджетных средств не было.

В 2020 году после начала проверки СКР по Башкирии (по материалам регионального УФСБ) администрация Кумертау отозвала разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Фонд направил в адрес минэкономразвития республики уведомление о неисполнении взятых обязательств, отметив, что пусконаладочные работы фактически не выполнены. Документы об устранении нарушений фонду представлены не были.

В 2021 году наблюдательный совет фонда уведомил республиканские власти о расторжении соглашения и потребовал вернуть выделенные средства. Поскольку досудебные претензии не были удовлетворены, в июне 2022 года фонд подал иск в суд, а месяц спустя уступил право требования «ВЭБ.рф».

Минэкономразвития подало встречный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения соглашения. В иске сообщалось, что полученные от фонда средства были потрачены по целевому назначению, госконтракты исполнены в полном объеме. Также ответчик сослался на решение арбитражного суда от 2021 года, который признал незаконным отзыв разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В 2021 году министерство ЖКХ Башкирии сообщало фонду, что в рамках гарантийных обязательств проведена экспертиза фундаментной плиты, здания, несущих металлоконструкций на соответствие требованиям безопасности, проведены работы по корректировке проектно-сметной документации, определен подрядчик на выполнение дополнительных строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что генподрядчик строительства объектов ООО «А-строй» сообщал госзаказчику о недостатках проектно-сметной документации. После выдачи разрешения на ввод сооружений в эксплуатацию УКС, обратил внимание суд, продолжал вносить в нее изменения, а на дополнительные работы по строительству потребовалось еще 46,3 млн руб. Это говорит о том, что «фактическое состояние объекта не позволяло его безопасно эксплуатировать, и в течение более трех лет с даты разрешения на ввод в эксплуатацию потребовались дополнительные строительно-монтажные и пусконаладочные работы», указано в решении.

Суд также согласился с истцом, что ответчик предоставил фонду недостоверную информацию о завершении работ и оперативно не устранил недочеты.

Встречный иск минэкономразвития удовлетворен не был.

Намерено ли минэкономразвития Башкирии подавать апелляционную жалобу, вчера выяснить не удалось: в министерстве на этот вопрос не ответили.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что вероятность отмены или изменения решения в интересах Башкирии в апелляции минимальна.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Роман Пархоменко также считает решение суда обоснованным. «Обстоятельства, установленные арбитражным судом, имеют преюдициальное значение для уголовного дела, то есть признаются следствием, судом без дополнительной проверки, но при этом не могут предрешать виновность лиц. Таким образом, в зависимости от обстоятельств уголовного дела принятое решение может оказать существенное влияние на его ход», — полагает эксперт.

Влада Шипилова