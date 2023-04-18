В Волгоградской области за год завели больше тысячи дел о взяточничестве

В Волгоградской области за год возбудили 1 272 уголовных дела о взяточничестве. Итоги антикоррупционной работы за 2022 год обсудили депутаты регпарламента, сообщает пресс-служба заксобрания.

У фигурантов дел арестовали имущество на 37 млн руб. Добровольно виновные возместили ущерб в размере 11 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов рассмотрели 313 коррупционных дел, по которым вынесли 322 приговора. Чаще всего волгоградцы представали перед судом за дачу и получение взяток, посредничество во взяточничестве, мошенничество с использованием служебного положения и служебный подлог.

Прокуратура Волгоградской области выявила за 2022 год 2 680 случаев нарушения закона о противодействии коррупции. Большая часть случаев — несоответствия в декларациях чиновников.

Дарья Васенина