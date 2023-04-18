Условно-комфортный результат

По итогам 2022 года по качеству городской среды Пермь заняла шестое место среди крупнейших городов России. «Индекс качества городской среды» ежегодно составляет Минстрой РФ. Эксперты отмечают, что за последнее время совершен качественный прорыв в формировании городской среды благодаря подготовке к юбилею города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермь улучшила позиции в рейтинге «Индекс качества городской среды»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермь улучшила позиции в рейтинге «Индекс качества городской среды»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале апреля Министерство строительства РФ опубликовало очередной рейтинг — «Индекс качества городской среды» за 2022 год. Благоприятной городская среда считается, согласно методике расчета, если показатель индекса превысил 180 баллов. По итогам прошлого года 603 города (54%) преодолели эту планку. Среди 15 крупнейших городов России только два города не набрали необходимого количества баллов.

Эксперты оценили Пермь как город с «условно-комфортным климатом», присвоив 208 баллов по оцениваемым параметрам из 360 возможных. По итогам 2021 года Пермь получила только 191 балл. Таким образом, исключая Москву и Санкт-Петербург, Пермь оказалась на шестом месте рейтинга, обогнав в этот раз Новосибирск и всего один балл уступив соседнему Екатеринбургу.

Рейтинг «Индекс качества городской среды» впервые был представлен общественности в конце 2019 года. Над ним в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работают Минстрой РФ, «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Методика призвана улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Авторы индекса разделили 1115 городов России на группы, исходя из их размера и климатических условий. Города в каждой группе оценивали по 36 индикаторам, сгруппированным по шести типам городских пространств.

Практически по всем параметрам в Перми зафиксирована положительная динамика. По критерию «Жилище и прилегающие пространства» Пермь набрала 34 балла (32 балла в 2021 году), по параметру улично-дорожная сеть — 33 балла (32 в 2021-м). Озеленение пространства оценили в 37 баллов (балл остался прежним), общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства набрали 29 баллов (24 балла в 2021 году), социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства — 34 балла (30 баллов в 2021-м), общегородское пространство — 41 балл (36 баллов в 2021-м).

В общий рейтинг вошли 25 городов Пермского края, в 14 из них городская среда также была признана благоприятной. Причем Оса, Чердынь и Губаха получили больше баллов, чем Пермь. «К рейтингам можно по-разному относиться. Считаю, что рейтинг довольно объективный в данном случае»,— заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках заседания правительства Пермского края при обсуждении вопроса о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава Прикамья отметил, что рейтинг — это стимул для руководителей территорий. «Я рассчитываю, что по итогам этого года прорыв будет»,— сказал губернатор. По его мнению, этому должны способствовать завершающиеся инфраструктурные проекты, реализуемые в столице Прикамья. В частности, фактически закончена реконструкция улицы Ленина, идет ремонт улицы Сибирской, завершается ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми.

«Считаю, что проект „Комфортная городская среда“ очень важен,— подчеркнул Дмитрий Махонин.— Для того чтобы молодежь не уезжала, помимо образования, культуры, спорта, конечно же, нужно создавать комфортные городские пространства. Не только в краевой столице, но и во всех населенных пунктах».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин рассказал, что за последние пять лет было благоустроено более 2,5 тыс. дворовых и общественных пространств на территории всех муниципальных образований. «Такое количество проектов помогает нам ежегодно занимать лидирующие позиции в рейтинге регионов. Мы ежегодно входим в топ-5 регионов по количеству реализованных проектов»,— пояснил министр. По его словам, по итогам прошлого года завершено 244 объекта благоустройства территорий. Общий объем финансирования составил 1,5 млрд руб., 1 млрд из которых выделен из федерального бюджета.

Генеральный директор ГК «Кидбург» Эльвира Крылова отмечает, что в последние два года градообразующие предприятия, крупный бизнес совместно с муниципалитетами городов стали уделять больше внимания созданию комфортной городской среды. «Строятся новые, современные парки, площадки с инфраструктурой для семей с детьми, спортивные объекты, детские образовательные центры и другие проекты, которые делают наши города более благоприятными для жизни»,— говорит она.

Архитектор Игорь Луговой заметил, что опубликованные данные — это результат работы большого количества людей, вовлеченных в формирование качественной городской среды. «Надо отметить и усилия властей за последние несколько лет, проектировщиков, архитекторов, строителей. Отдельно взятые чиновники ничего бы не сделали. Это результат работы многих людей, которые были задействованы в процессе, и это здорово. Были предприняты реальные шаги для улучшения качества городской среды, и это вызывает гордость и радость, что к трехсотлетию города был совершен качественный прорыв. Обидно было бы в юбилейный год оказаться в конце списка»,— говорит господин Луговой. «Есть у нас слабые места, которые нужно исправлять и улучшать. Потому что все города стараются, и если не уделять этому внимание, то за два года легко можно оказаться в конце рейтинговой таблицы»,— полагает архитектор.

Член общественной палаты Пермского края, глава администрации Кировского района Перми, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов подчеркнул, что рейтинг имеет очень много интегральных показателей. Есть положительная оценка программ по благоустройству города, по улучшению улично-дорожной сети, наличию зеленых пятен на территории города. Господин Борисов также отметил хорошие результаты других городов Пермского края, однако уточнил, что сравнивать результаты Перми и малых городов, которые имеют несколько десятков тысяч жителей, некорректно. «У них свои параметры. Они участвуют в своей „весовой категории“, исходя из численности населения»,— говорит он.

«Пермь не только совершила качественный прорыв, но с учетом всех планов, которые есть, будут и дальше изменения в лучшую сторону»,— уверен эксперт. По его мнению, особое внимание необходимо уделить благоустройству прилегающих территорий, чтобы увеличивать количество парков, скверов. Они должны находиться в шаговой доступности для жителей города. «Это один из показателей, который поможет нам повысить наш уровень»,— считает господин Борисов.

Дмитрий Астахов