На трассе Джубга – Сочи 1 июня снимут все ограничения

К 1 июня на всей федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи снимут все ограничения. На участке в районе поселков Вардане и Лоо до 1 мая будут сняты дневные реверсы, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Копайгородский Фото: Алексей Копайгородский

«Сейчас на четырех отрезках трассы А-147 ведутся дорожные работы»,- отметил глава города-курорта.

К лету 2023 года в Сочи обновят 35 километров дорог, план текущего года выполнен уже на 80%. До начала мая в городе обновят разметку на площади почти 20 тыс. кв. м., установят свыше тысячи дорожных знаков, в том числе в направлении туристических объектов.

Тат Гаспарян

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