Суд отменил запрет перевода исламского сборника «Сахих аль-Бухари»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции (располагается в Самаре) удовлетворил жалобу членов Национальной ассоциации юристов, который оспаривали запрет перевода хадисов «Сахих аль-Бухари» — одного из ключевых сборников преданий о жизни пророка Мухаммеда. Об этом «Ъ-Казань»» рассказал адвокат Руслан Нагиев, член этой ассоциации. Он пояснил, что кассационный суд отменил запрет еще двух исламских книг, переведенных на русский язык — это «Булюг аль-Марам» и первый том «Толкования священного Корана». Все три издания должны быть исключены из списка экстремистских материалов РФ, пояснил «Ъ-Казань» господин Нагиев.

Напомним, решение о признании перевода сборника хадисов экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля текущего года Верховный суд Татарстана утвердил вынесенное решение. Дело инициировала Приволжская транспортная прокуратура после изъятия в 2017 году этого сборника и еще пяти книг на таможне в аэропорту Казани.

Против запрета книг выступал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Шестой кассационный суд отменил решения татарстанских судов и отправил дело на новое рассмотрение в Лаишевский райсуд.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"