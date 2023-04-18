Эдуард Бояков и Михаил Пореченков презентовали в Екатеринбурге фильм «Русский крест»

Премьера художественного фильма «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова прошла в Екатеринбурге. Перед кинопоказом в ККТ «Космос» со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков и исполнитель главной роли Михаил Пореченков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ни капли сомнения, он — мужественный»,— поделился мнением о своем персонаже господин Пореченков. Главный герой Иван Росток теряет свое предназначение в жизни. Потеряв семью, сторож-инвалид находит утешение в алкоголе. Но таинственный сон меняет мировоззрение мужчины. Обратившись за советом к старцу Федосею (роль исполняет Юрий Кузнецов), Иван находит свое уединение в вере и ставит цель — восстановить разрушенный храм в родной деревне. Осознав прожитую грешную жизнь, главный герой пытается изменить свою судьбу и судьбу ближних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Работа над фильмом длилась больше четырех лет, съемки уложились в год, даже меньше, примерно 10 месяцев. Обстоятельства сценария таковы, что мы должны были захватить все четыре сезона. Первый съемочный день у нас был веселый. Зима, минус 30, а актриса одета в легкое платье. Так началась эта работа, закончилась поздней осенью»,— рассказал господин Бояков.

Генеральный продюсер картины — один из основателей УГМК Игорь Кудряшкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Русский крест» будет показан в девяти кинотеатрах Екатеринбурга.

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Стефания Курилина