Чаще всего саратовцы обращаются к юристам с вопросами взыскания алиментов

С начала 2023 года льготники Саратовской области прибегали к помощи бесплатных юристов 2,3 тыс. раз. Чаще всего причиной обращения становился вопрос взыскания алиментов, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

Имеющие право на бесплатную юрпомощь жители региона часто обращаются по поводу защиты прав потребителей в сферах ЖКХ и медицины, а также для решения жилищных вопросов.

«Право на бесплатное получение юридических услуг имеют малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные, неполные семьи, а также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и другие граждане», — говорится в релизе. Чиновники напоминают, что к льготополучателям в том числе относятся участники СВО и члены их семей.

Дарья Васенина