Управлять «Любимовым» будет бывший топ-менеджер стройфирмы «Квартал»

Новым генеральным директором ООО «УК “Любимый дом”», которое управляет многоквартирными домами ЖК «Любимов» в Березниках, назначен Денис Крылов. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о смене руководителя общества была внесена в ЕГРЮЛ 14 апреля. До господина Крылова УК «Любимый дом» с момента основания компании возглавляла Дина Хабибрахманова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили в АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в собственности краевого минимущества), которое является учредителем управляющей компании, Денис Крылов — уроженец Перми, окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «Экономический, бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет квалификационный аттестат Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Больше 12 лет работает управленцем в сфере ЖКХ, в том числе в известных пермских управляющих компаниях таких, как ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», ООО «ПИК- Комфорт» и ООО «Квартал».

Причину смены руководителя УК «Любимый дом» в ФРПК не прокомментировали.

ЖК «Любимов» строится с 2014 года. За это время были сданы в эксплуатацию 27 домов, в которые переехали около 12 тыс. человек. Реализацию проекта курирует АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, единственный учредитель — региональный минстрой), входящее в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК.

УК «Любимый дом» была учреждена в апреле 2021 года ОАО «КРЦ-Прикамье», которое осуществляет биллинг коммунальных услуг в регионе. В октябре прошло года компания вошла в состав ФРПК. В настоящий момент в управлении УК находятся 13 домов ЖК «Любимов».