В Славянске-на-Кубани приступили к рекультивации мусорного полигона

Подготовительный этап рекультивации мусорного полигона в Славянске-на-Кубани начался во вторник, 18 апреля. Завершающая стадия – биологическая - продлится до мая 2024 года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин Фото: Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин

«Объект в Славянске-на-Кубани официально просуществовал с 1971 по 2010 год. Сегодня там уже начали подготовительный этап рекультивации. Параллельно работы ведут в Краснодаре, Горячем Ключе и Геленджике»,- заявил в своем Telegram-канале Андрей Прошунин.

По его словам, в регионе в этом году запустили процесс ликвидации исчерпавших свой ресурс свалок.

Площадь полигона составляет около шести гектаров, рекультивацию планируется выполнить в течение 12 месяцев. На подготовительный этап отведен один месяц, технический этап займет девять месяцев.

Тат Гаспарян

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