В Славянске-на-Кубани приступили к рекультивации мусорного полигона

Подготовительный этап рекультивации мусорного полигона в Славянске-на-Кубани начался во вторник, 18 апреля. Завершающая стадия – биологическая - продлится до мая 2024 года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
Фото: Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин
«Объект в Славянске-на-Кубани официально просуществовал с 1971 по 2010 год. Сегодня там уже начали подготовительный этап рекультивации. Параллельно работы ведут в Краснодаре, Горячем Ключе и Геленджике»,- заявил в своем Telegram-канале Андрей Прошунин.
По его словам, в регионе в этом году запустили процесс ликвидации исчерпавших свой ресурс свалок.
Площадь полигона составляет около шести гектаров, рекультивацию планируется выполнить в течение 12 месяцев. На подготовительный этап отведен один месяц, технический этап займет девять месяцев.
Читайте нас в Telegram