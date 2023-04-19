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Коммерсантъ FM
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«Тут в абсолютных лидерах китайцы»

Дмитрий Буткевич — об арт-рынке рисунков

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы на бумаге вошли в топ-10 на аукционных торгах в первом квартале 2023-го.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Начинается подведение итогов первого квартала 2023 года на мировом арт-рынке. Вот что было с рынком рисунков, то есть работ на бумаге: тут в абсолютных лидерах китайцы. Среди первых десяти результатов квартала девять китайских художников и один западный — Рене Магритт.

Дело в том, что в Китае традиционно каллиграфия столь же ценна, как масляная живопись, а здешний рынок восстанавливается после пандемии бурными темпами. Стоит также заметить, что имена и фамилии современных китайских авторов обычно ничего не говорят ни западным, ни российским собирателям.

На первом месте ныне живущий мастер 1944 года рождения Цуй Жучжо. Его работы редки на аукционах, в год встречается не более десятка лотов. Рисунок «Спуск по реке в дождь и ветер» был продан на торгах дома Yongle International Beijing за $33,064 млн.

Вторым стал Магритт на Christie`s в Лондоне. Его работа «Возврат» достигла $7,417 млн.

Все остальные результаты также достигнуты в Пекине на аукционе Poly International, кроме одной продажи у дома RomBon Auction. Тан Инь, мастер рубежа XV-XVI столетий, и его работа «Пейзаж», $7,408 млн. Чжан Цзичжи, который работал в первой половине XIII века, его «Каллиграфия» ушла за $7,075 млн. Китайский аналог так называемых старых мастеров крайне редок в аукционном обороте.

На пятой позиции довольно известный мастер Ци Байши (1864-1957 гг.). В феврале его «Альбом с избранными насекомыми и цветами» ушел за $5,9 млн. А вообще Ци — один из самых дорогих художников мира, его рекорд составляет $141 млн. Ежегодно продается более 300 лотов его авторства; в прошлом году в целом оборот его работ составил $88 млн.

Вообще на долю рисунков второго по величине сегмента мирового аукционного рынка произведений искусства после картин приходится 14% мирового оборота аукционов. В прошлом году в этом сегменте зафиксировано расширение предложения на глобальном уровне, что подтолкнуло мировой рынок рисунков к рекордно высокому объему трансакций в 2022 году: продано рекордное количество лотов, 150 тыс.

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