Жительницу Тюмени отправили в колонию на восемь лет за обналичивание сертификатов материнского капитала на 12,9 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени приговорил 57-летнюю женщину к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за обналичивание сертификатов материнского капитала на сумму более 12,9 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Она признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным прокуратуры, с 2015 по 2017 год осужденная обращалась к жительницам Тюменской области, получившим сертификат на материнский капитал, и склоняла их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья для обналичивания денег.

Кроме того, женщина убеждала знакомых совершать ряд юридических действий для формального отчуждения квартир в пользу владельцев сертификата, затем продавала квартиры без ведома владельцев, а прибыль делила с владельцами капитала. Из-за этой махинации семь человек лишились квартир на общую сумму более 12,4 млн руб.

В 2016 году осужденная путем обмана похитила у своей знакомой 450 тыс. руб. с помощью неосведомленного о планах мужчины, готового под залог недвижимости предоставить деньги. Преступница предложила знакомой заключить фиктивный договор займа под залог имеющейся у нее квартиры и обещала выплатить ей за это вознаграждение, при этом обещая самостоятельно расплатиться по договору. Выплатив небольшую часть денег обманутой, крупную сумму женщина присвоила.

Полина Хабарова

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