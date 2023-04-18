Подозреваемый в убийстве 57-летнего мужчины в Краснодаре арестован

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего краснодарца по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, 16 апреля обвиняемый на улице Трудовой славы познакомился с 57-летним мужчиной. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.

Фигурант достал нож и нанес четыре удара в область груди и шеи оппонента. Раненный скончался на месте. Обвиняемого задержали курсанты университета МВД России, которые осуществляли охрану общественного порядка в этом микрорайоне.

Обвиняемый заключен под стражу, назначен полный комплекс судебных экспертиз.

Олег Исаев

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