«Метеоры» планируют запустить из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Рыбинск

Скоростные судна «Метеор-120Р» в этом году начнут выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Рыбинск (Ярославская область). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на странице «ВКонтакте». Будет ли судно ходить, как планировалось, до Ярославля, не уточняется.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам губернатора, «Метеоры» также выйдут на пассажирские маршруты до Казани и Костромы с остановками в Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Плесе. Промежуточных станций в планах раньше не было. В ноябре прошлого года власти сообщали о намерении использовать «Метеоры» на экскурсионных маршрутах до Городца и Макарьева, однако сейчас эти направления не упоминаются.
Также губернатор отметил, что в этом году планируется запустить рейсы «Валдаев» до Дзержинска и открыть новые маршруты до Васильсурска и Мурома. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году «Валдаи» курсировали по 14 маршрутам, они соединили четыре региона – Нижегородскую и Ивановскую области, республики Марий Эл и Чувашию – и перевезли более 68 тыс. пассажиров.