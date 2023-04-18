«Метеоры» планируют запустить из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Рыбинск

Скоростные судна «Метеор-120Р» в этом году начнут выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Рыбинск (Ярославская область). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на странице «ВКонтакте». Будет ли судно ходить, как планировалось, до Ярославля, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора, «Метеоры» также выйдут на пассажирские маршруты до Казани и Костромы с остановками в Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Плесе. Промежуточных станций в планах раньше не было. В ноябре прошлого года власти сообщали о намерении использовать «Метеоры» на экскурсионных маршрутах до Городца и Макарьева, однако сейчас эти направления не упоминаются.

Также губернатор отметил, что в этом году планируется запустить рейсы «Валдаев» до Дзержинска и открыть новые маршруты до Васильсурска и Мурома. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году «Валдаи» курсировали по 14 маршрутам, они соединили четыре региона – Нижегородскую и Ивановскую области, республики Марий Эл и Чувашию – и перевезли более 68 тыс. пассажиров.

Елена Ковалева