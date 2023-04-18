Оценка в два счета

Банкиры решили обмениваться данными о потребителях. Сразу несколько кредитных организаций ведут переговоры о внедрении общей системы оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, пишут «Ведомости». Эту информацию “Ъ FM” подтвердили в Экспобанке и «Тинькофф», но детали там не раскрыли. «Ведомости» отмечают, что система обмена должна работать обезличенно. По запросу коллег банковские служащие будут предоставлять так называемый скорбалл, по которому можно оценить состояние счетов клиента, но нельзя увидеть конкретные суммы или движение денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики считают, что от этого будет зависеть процентная ставка для конкретного потребителя. В свою очередь, Центробанк выступает против создания такой базы данных. Слишком сложно контролировать обмен столь чувствительной информацией, отметил зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев:

«Если клиент приходит в один из этих банков и говорит, что хочет получить там кредит, у него запрашивают согласие. При положительном ответе далее кредитная организация просит у коллег скорбалл по данному клиенту по согласованной методологии.

Что фактически может быть сделано? Это похоже на то, что делает Бюро кредитных историй, но в данном случае оценивается не кредитная история, а платежная дисциплина, платежеспособность, входящие и исходящие потоки денег. Это достаточно предиктивная вещь, то есть сильно помогает в анализе платежеспособности.

Данная схема может работать, но, во-первых, в ней участвует слишком мало банков, а во-вторых, слишком большой риск того, что не будет контроля за наличием согласий. Поэтому может получиться такая ситуация: клиент давно ушел из кредитной организации, но она не удалила сведения о нем. Банк на основании его паспортных данных запрашивает информацию о потребителе и делает под него предложение о кредите.

При грамотном подходе это механизм, который мог бы предложить хорошему клиенту более низкую ставку.

Если говорить о рисках, то проверить, есть ли действительно согласие на предоставление данных, нельзя. И ЦБ считает, что должно быть место, где будут храниться такие согласия».

Банки довольно часто нарушают правила предоставления информации из кредитных историй. Только в прошлом году ЦБ выявил более сотни таких случаев. Все они связаны с получением личных данных без разрешения гражданина. Но если этот вопрос будет решен, то в целом межбанковский обмен информацией пойдет только на пользу всему сектору, уверен генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Первый плюс в том, что станет больше информации для принятия кредитных решений банками. Это плюс с точки зрения оценки рисков и одобрения заявок заемщиков, которые являются финансово более надежными и добросовестными. В целом для рынка это тоже хорошо, поскольку механизм снизит общую рисковую нагрузку и при этом позволит таким потребителям выдавать даже больше и, наверное, по более интересным условиям.

И, конечно, будет больше отказов тем, по кому есть высокие риски. Что касается возможности оспаривания подобного решения, по идее, ее быть не должно. Банк в случае принятия отрицательного решения не обязан его объяснять. В принципе это изначально так установлено, поскольку кредитное решение — право организации, а не обязанность».

Над созданием системы оценки доходов граждан работает и Центробанк. В начале апреля об этом говорила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. Представители регулятора подчеркивали, что Банк России должен поддерживать инициативы, которые будут «равноудаленной историей» и не станут использоваться «в интересах небольшой группы».

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Светлана Белова