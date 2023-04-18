На проведение полевых работ в Нижегородской области направят 11,2 млрд рублей

Посевная кампания стартовала в Нижегородской области. Засеять планируют более 1 млн га сельскохозяйственных угодий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аграрии начали сеять зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры. Засеяно свыше 50 тыс. га сельскохозяйственных угодий, или 10% от плана.

На проведение полевых работ потребуется 11,2 млрд руб. — на 25% больше, чем год назад. В том числе аграрии планируют привлечь 3,5 млрд руб. кредитов, остальное — собственные деньги предприятий и средства господдержки. Основные расходы — закупка удобрений, техники и запчастей, топлива и семян.

Анастасия Еремина