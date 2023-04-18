Ярославская область намерена развивать сотрудничество с Угандой

Полномочный посол республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге посетил Ярославль и обсудил с и.о. губернатора Ярославской области Андреем Колядиным сотрудничество в сфере бизнеса и образования. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Крайний справа — Мозес Каваалууко Кизиге

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ярославской области и республикой было подписано еще в 2019 году. Однако из-за пандемии связи были приостановлены, сейчас власти планируют приступить к торгово-экономическому сотрудничеству.

«В первую очередь мы заинтересованы в экспорте сельхозпродукции, а также в сотрудничестве в сферах судостроения, машиностроения, химического производства, энергетики и других»,— отметил Мозес Каваалууко Кизиге.

В рамках визита посол встретился с представителями ярославского бизнеса. Рыбинская верфь предложила экспорт военных и гражданских судов, а Завод химических реагентов – составов для коммунальных служб. По словам зампреда ярославского правительства Валерия Холодова, область заинтересована в поставках кофе и какао-бобов из республики Уганды. Потребность составляет более 3 тыс. тонн.

«Целесообразно создать в нашей области оптовую структуру по поставке кофе в другие субъекты РФ. Это эффективно для продвижения товаров на рынке. И у нас есть заинтересованные предприятия. Ярославские производители готовы экспортировать консервированную и ликеро-водочную продукцию»,— сказал господин Холодов.

Кроме того, власти республики Уганда в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве с ярославскими вузами. По словам посла, в области очень высокий уровень образования, в то же время образование значительно дешевле, чем в других странах, куда направляют сейчас студентов из Уганды.

Алла Чижова